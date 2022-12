2022: Das waren die wichtigsten Themen in Mittelhessen

Mittelhessen. Protest gegen die Impfung, Auswirkungen der Impfpflicht in Gesundheitsberufen: Zu Jahresbeginn hat das Thema Corona in unserer Berichterstattung noch eine große Rolle gespielt. Doch schon im Frühling und mit sinkenden Inzidenzen verschwand das Virus bei vielen vom Radar. Andere Themen, etwa die zahlreichen Waldbrände, standen im weiteren Verlauf des Jahres in Mittelhessen im Fokus. Eine Auswahl der Artikel, die unsere Nutzer in Mittelhessen am meisten bewegt haben.