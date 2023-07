266 Klassen erklären die Brotdose zur zuckerfreien Zone

Der zweite Preis mit 100 Euro Preisgeld ging an die Klasse 2b der Aartal-Mittelpunkt-Schule in Bischoffen-Niederweidbach. Bei der Preisübergabe des ersten und zweiten Platzes überreichten die Prophylaxefachkräfte Ute Diehl und Julia Klamm außerdem ein Frühstückspaket an die Klassen.