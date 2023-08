28.490 Euro Energiehilfe für zwölf Clubs aus dem Lahn-Dill-Kreis

„Für viele hessische Sportvereine sind die deutlich erhöhten Energiekosten eine enorme Bürde, die teilweise existenzbedrohend zu werden drohte. Um den Sport in dieser Phase aktiv zu unterstützen, haben wir uns nicht nur für die Aufnahme von Sportvereinen in die Energiepreisbremsen des Bundes eingesetzt. Wir haben mit der Energiehilfe des Landes Hessen auch ein eigenes Instrument geschaffen, das die Lücken in den Bundesprogrammen zielgerichtet ausgleicht“, erklären Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Sportminister Peter Beuth (beide CDU). Die Energiehilfen sollten auch als Wertschätzung und Anerkennung der geleisteten Arbeit vor Ort verstanden werden.