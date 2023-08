70.000 Euro an Projekte für Jung und Alt in Mittelhessen

Die 5000 Euro gehen an die Diakonie Lahn Dill. Sie bietet Projekttage an Schulen zu einem Tabuthema an. Mit dem Thema psychische Gesundheit/Krankheit wendet sich das Projekt „Verrückt? Na und!“ an Schüler ab dem 8. Schuljahr. Sie sollen für psychische Gesundheit sensibilisiert und vorbeugend Ängste und Vorurteile abgebaut werden. Es geht aber auch um Hilfsmöglichkeiten und Ansprechpartner. „Das hilft uns wirklich sehr, denn für unser Projekt ,Verrückt? Na und!‘ sind wir auf Spenden angewiesen“, wird Mathias Rau, Geschäftsführer und Vorstand der Diakonie Lahn-Dill, in der Pressemitteilung zitiert.