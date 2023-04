Aktionsstand in Wetzlar: Auch Worte können Kinder verletzen

Die drei Institutionen werden von 14 bis 17 Uhr in der Bahnhofsstraße in Wetzlar, gegenüber des Herkules-Centers, mit Spielen und Infomaterial auf das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung aufmerksam machen. Gleichzeitig können sich Interessierte über dieses Thema austauschen. Unterstützt wird die Veranstaltung durch Spielszenen des Kindertheaterprojekts Wetzlar und durch Jugendliche, die sich während des Wetzlarer Jugendforums intensiv mit dem Thema Kinderrechte auseinandergesetzt haben. Auch das Familienzentrum Wetzlar beteiligt sich. Es hatte die Aktion „Kindernotinseln“ initiiert. Dies ist ein Netzwerk aus Geschäften, Banken und anderen Partnern, die für Kinder in Gefahrensituationen eine erste Anlaufstelle sein können.