Landkreis Lahn-Dill. Für Jugendliche, die als Erste in ihrer Familie studieren wollen, hat die Arbeitsagentur Wetzlar am Donnerstag, 16. Februar, um 14 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ), Sophienstraße 19, eine besondere Veranstaltung geplant. Unter dem Motto „Als Erster in der Familie studieren“ geben Referenten von „Arbeiterkind.de“ allgemeine Informationen zum Studium. Dabei kann es um Bewerbungsfristen und BAföG, Zimmersuche und Zulassungsbescheid, Stipendien, Studi-Leben und vieles mehr gehen. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle geeignet, die sich mit dem Thema Studium auseinandersetzen möchten. Anmeldungen sind nicht erforderlich.