Wetzlar/Dillenburg. Menschen, die auf der Suche nach beruflichen Alternativen zum Lehramt sind, weist die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar auf eine digitale Veranstaltung der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) am Donnerstag, 9. November, 17 Uhr hin. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Lehrkräfte, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten möchten, als auch an Personen, die gerne als Lehrer arbeiten wollen, jedoch nicht die Voraussetzungen für den Studiengang Lehramt erfüllen. Vorgestellt werden Online-Orientierungshilfen der Agentur für Arbeit sowie Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Berufsfeldern. Die kostenlose Skype-Veranstaltung dauert 60 Minuten. Um Anmeldung unter eveeno.com/354710087 wird gebeten. Die Einwahldaten werden rechtzeitig zugemailt.