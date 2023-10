App erspart den Weg zur Arbeitsagentur

Wetzlar/Dillenburg. Viele Angelegenheiten bei der Arbeitsagentur lassen sich bequem per Smartphone erledigen. Um alle Möglichkeiten der „BA-mobil-App“ kennenzulernen, bietet die Agentur für Arbeit in Wetzlar ab sofort im Abstand von jeweils zwei Wochen Kurzschulungen zum Umgang mit der Anwendung an. Die nächste Veranstaltung findet am Montag, 23. Oktober, 14 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) Wetzlar, Sophienstraße 19, statt. In der einstündigen Schulung erfahren die Teilnehmenden wie man per App die Vermittlungs- und Leistungs-Postfächer aufruft, Beratungs- und Vermittlungstermine einsieht und vereinbarte Videogespräche startet. Eine Anmeldung unter Telefon 06441-909155 ist erforderlich.