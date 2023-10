Arbeiten nach der Familienpause

Wetzlar/Dillenburg. Frauen und Männer, die nach der Erziehung der Kinder oder Pflege Angehöriger wieder beruflich einsteigen wollen, können sich am Dienstag, 14. November, 9.30 Uhr, in einer Online-Veranstaltung (Skype) über die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt, den Erwerb erforderlicher Qualifikationen, die Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie Varianten der Kinderbetreuung informieren. Eine Berufsberaterin der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar gibt Tipps für den beruflichen Wiedereinstieg. Anmeldungen sind bis 13. November per E-Mail an Jobcenter-Limburg-Weilburg.BCA@jobcenter-ge.de zu richten. Der Teilnahme-Link wird rechtzeitig zugemailt.