Arbeiten und studieren im Ausland für junge Leute

Wetzlar/Dillenburg. „Work and Travel“ ist der Inbegriff für ein Auslandsjahr, doch es gibt es noch andere Möglichkeiten für junge Leute, ein Gap Year in fremden Ländern einzulegen. Für längere Aufenthalte eignen sich AIFS-Programme, wie Au-pair, Auslandsstudium oder Praktikum. Einen Überblick über die AIFS-Programme gibt eine Referentin des Veranstalters AIFS, am Donnerstag, 5. Oktober, 15 Uhr im BiZ der Arbeitsagentur Wetzlar, Sophienstraße 19. Dabei geht sie auch auf die jeweiligen Voraussetzungen, Bedingungen, Kosten und Betreuung durch AIFS ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.