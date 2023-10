Arbeitsagentur Wetzlar informiert über „Freiwilligen Dienst“

Wetzlar/Dillenburg. Am Donnerstag, 19. Oktober, 15 Uhr, können sich Interessierte im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Wetzlar, Sophienstraße 19, über Einsatzstellen in Hessen für das freiwillige soziale Jahr, freiwillige ökologische Jahr und den Bundesfreiwilligendienst sowie über Programme im Ausland informieren. Katja Guthörl von VOLUNTA/DRK berichtet, wie man durch Freiwilligendienste den Berufsalltag in sozialen, ökologischen oder kulturellen Einrichtungen kennenlernen kann. Zudem zeigt sie verschiedene Überbrückungsmöglichkeiten zwischen Schule und Beruf auf und gibt Auskunft zu Anmeldefristen, Bewerbungsverfahren und die Aufnahmebedingungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.