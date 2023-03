Arbeitsagenturen am Gründonnerstag bis 16 Uhr geöffnet

Wetzlar/Dillenburg. Die Agenturen für Arbeit in Wetzlar, Dillenburg und Limburg sind am Gründonnerstag, 6. April, bis 16 Uhr geöffnet. Der Dienstleistungsabend entfällt an diesem Tag. Dies gilt auch für die Berufsinformationszentren. Telefonisch sind die Arbeitsagenturen am Gründonnerstag unter der kostenlosen Hotline 0800-4555500 wie üblich bis 18 Uhr erreichbar. Zudem können viele Anliegen digital über www.arbeitsagentur.de/eservices oder die Kunden-APP „BA-mobil” (Download: tinyurl.com/226xe7rd) erledigt werden.