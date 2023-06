Wetzlar/Dillenburg. Die Agenturen für Arbeit in Limburg, Wetzlar und Dillenburg sind am Freitag, 14. Juli, für nicht terminierte Vorsprachen geschlossen. Das gilt auch für die Berufsinformationszentren (BiZ). Telefonisch sind die Arbeitsagenturen an diesem Tag, wie gewohnt, von 8 bis 18 Uhr unter der gebührenfreien Rufnummer 0800-4555500 erreichbar.