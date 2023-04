Arbeitsmarkt an Lahn und Dill bewegt sich seitwärts

In absoluten Zahlen: 7693 Personen waren im abgelaufenen Monat als arbeitslos registriert. Das waren 49 mehr als im März (plus0,6 Prozent) und 1711 mehr als vor einem Jahr (plus 28,6 Prozent). Im Jahresdurchschnitt 2022 betrug die Arbeitslosenquote im Lahn-Dill-Kreis 4,7 Prozent; 6467 Personen waren seinerzeit im Schnitt arbeitslos. Im Vorkrisenjahr 2019 betrug die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet durchschnittlich 4,8 Prozent und 6640 Personen waren im Jahresschnitt arbeitslos gemeldet. „Der Arbeitsmarkt kam im April nicht wie saisonal üblich in Schwung, sondern bewegte sich seitwärts“, konstatierte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, bei Vorlage der Arbeitsmarktbilanz für den Monat April 2023.