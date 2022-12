Tafeln am Limit: Helft uns helfen!

Den Auftakt bilden Beiträge zur Situation der Tafeln in unserer Region: Wir geben einen Überblick über die Gesamtentwicklung, schauen uns die einzelnen Standorte an, zeichnen deren Entwicklung nach und tragen Datenmaterial zusammen für eine informierte Gesamteinschätzung. In einem detaillierten Frage-und-Antwort-Beitrag erklären wir alles, was wichtig ist, um Idee, Aufbau und Ablauf umfassend zu verstehen. Wir weiten zudem den Blick und beschäftigen uns auch mit dem Thema der „Tiertafeln“. Was ist das? Wer nimmt sie in Anspruch und wie ist deren aktuelle Situation zu bewerten? Antworten auf diese und weitere Fragen wird es in einem Beitrag an Weihnachten geben.