Aufenthaltstitel jetzt online bei Ausländerbehörde beantragen

Eine wesentliche Neuerung: Userinnen und User haben die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen, auf der sie durch den Antrag geleitet werden. Das funktioniert auf Deutsch, Englisch, Russisch, Serbisch, Türkisch und Ukrainisch. In dem neuen Online-Verfahren wird alles abgefragt, was die Ausländerbehörde für den Antrag benötigt. Sollte es zu Nachfragen kommen, wendet sich die Ausländerbehörde an die Antragstellenden.