Auftaktveranstaltung zu den Aktionstagen Nachhaltigkeit

Wetzlar/Dillenburg. Die deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit finden von Montag, 18. September bis Sonntag, 8. Oktober bundesweit statt. Auch der Lahn-Dill-Kreis nimmt in diesem Jahr teil. Über 50 Veranstaltungen sind im Kreisgebiert zusammengekommen, um für das wichtige Thema zu sensibilisieren und aufzuklären. Die Auftaktveranstaltung am Montag, 18. September, um 18 Uhr in der Volkshalle Ehringshausen, Marktstraße 5, steht unter dem Motto „Ehrenamtlich stark: Lokale Vernetzung für Nachhaltigkeit im LDK“. Die Stabsstelle für Klimaschutz, Energiemanagement und Mobilität lädt ehrenamtlich Engagierte aus dem Bereich des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes im Lahn-Dill-Kreis herzlich ein, gemeinsam zu erörtern, wie eine stärkere Vernetzung im Kreis aussehen kann.