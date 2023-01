Aus Überzeugung Ausbildung

Wetzlar/Dillenburg (red). Noch 1.500 betriebliche Ausbildungs- und duale Studienplätze an Lahn und Dill sind unbesetzt. Die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Lahn-Dill-Kreis aktuell noch 1.403 betriebliche Ausbildungsplätze in 148 unterschiedlichen Berufen unbesetzt seien. Jugendliche aus allen Schulzweigen, die noch keinen Ausbildungsvertrag geschlossen haben, können sich ohne vorherige Terminvereinbarung am 9. und 16. Februar, jeweils von 14 bis 17 Uhr, bei den Berufsberatern in Wetzlar und Dillenburg beraten lassen. Dazu sollten sie das aktuelle Halbjahreszeugnis mitbringen.