Ausbildung und Karrierechancen bei den Lahn-Dill-Kliniken

Wetzlar/Dillenburg. Die Lahn-Dill-Kliniken bieten vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven für Arbeitnehmer – egal, ob sie bereits seit längerem in der Gesundheitsbranche tätig sind oder am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Beim Karriere- und Ausbildungstag am Samstag, 11. November in den Dill-Kliniken können sich Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Funktionsdienst und Therapie sowie junge Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, umfassend informieren und spannende Gespräche führen. Der Informationstag findet von 10 bis 15 Uhr im Konferenzraum „Brückenbau“ der Dill-Klinik, Rotebergstraße 2 statt.