Ausbildung und Studium bei der Bundeswehr

Wetzlar/Dillenburg. „Der Bund“ kann mit dem freiwilligen Wehrdienst eine Überbrückungsmöglichkeit bis zum Studium oder der Ausbildung sein, zum anderen ist die Bundeswehr aber auch ein Karrierebegleiter im Berufsleben. Das BiZ Wetzlar lädt zu einer Informationsveranstaltung für Donnerstag, 11. Mai, um 15 Uhr ins Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur in Wetzlar, Sophienstraße 19 ein. Ein Karriereberater der Streitkräfte erläutert die vielfältigen Möglichkeiten für Ausbildung, Studium oder Direkteinstieg bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr bildet nicht nur im militärischen Bereich aus, sondern auch in Technik, Informationstechnik, Logistik, Handwerk, Verwaltung, Medizin, Musik, Sport und Naturwissenschaften. Mehr als 90 anerkannte Ausbildungsberufe und Aufstiegsfortbildungen stehen zur Auswahl, mehr als 50 davon auch in der zivilen Verwaltung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.