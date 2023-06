Ausbildung und Studium bei der Polizei

Wetzlar/Dillenburg. Im System der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland nimmt die Bundespolizei vielfältige polizeiliche Aufgaben wahr, insbesondere in den Bereichen Grenzschutz, Bahnpolizei und Luftsicherheit. Im Rahmen dieser Aufgaben ist die Bundespolizei auch in der Kriminalitätsbekämpfung tätig. Wer über eine Ausbildung im mittleren, gehobenen oder höheren Dienst der Bundespolizei nachdenkt, kann sich am Donnerstag, 29. Juni, um 15 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Wetzlar, Sophienstr. 19, über die entsprechenden Ausbildungswege informieren. Ein Einstellungsberater der Bundespolizeiakademie beantwortet im Anschluss Fragen der Teilnehmenden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.