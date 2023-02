Ausbildungsmesse in Herborn 

Wetzlar/Dillenburg. Die duale Ausbildung ist das Fundament für die berufliche Karriere. Am Freitag, 10. Februar, von 8 bis 13 Uhr und Samstag, 11. Februar, von 9.30 bis 14 Uhr stellen IHK Lahn-Dill und Handwerkskammer Wiesbaden spannende Berufe auf ihrer Ausbildungs- und Studienmesse in der Sporthalle des Johanneums in Herborn vor. In der Sporthalle des Johanneums in Herborn präsentiert sich die gesamte Bandbreite der wirtschaftlichen Stärke der Region mit rund 70 teilnehmenden Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk, dem Dienstleistungssektor, dem öffentlichen Dienst, dem sozialen und pflegerischen Bereich sowie mit Hochschulen und anderen Bildungsträgern. Weitere Informationen zur Präsenzmesse in Herborn gibt es auf der Homepage der IHK auf https://www.ihk.de/lahn-dill/