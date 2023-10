Autozulieferer im Lahn-Dill-Kreis: Müssen 75 Prozent gehen?

Vorab: Es gibt ein „TeamMit“, ein „Transformationsnetzwerk der Automobilindustrie in Mittelhessen“. An diesem Projekt ist der Lahn-Dill-Kreis beteiligt. Es beschäftigt sich mit der Frage, was die Transformation, also der wirtschaftliche Wandel, für Mittelhessen bedeutet. Wir haben hier zwar keine Autohersteller, aber viele Zulieferer. Und wir gehen davon aus, dass etwa 220 Firmen sehr stark von der Automobilindustrie abhängen.

Nur im Lahn-Dill-Kreis?

Nein, in ganz Mittelhessen. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es einige Unternehmen, die direkt an Autohersteller zuliefern. Zum Beispiel Continental in Wetzlar, Cohline in Dillenburg, Küster in Ehringshausen, in Mittelhessen etwa auch noch Fritz Winter in Stadtallendorf oder Buderus Guss in Breidenbach. Darüber hinaus gibt es aber noch viele Firmen auf der Ebene der mittelbaren Zulieferer, die beispielsweise an Bosch liefern, die wiederum die Autoindustrie beliefern.