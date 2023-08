Awo qualifiziert Tageseltern im Lahn-Dill-Kreis

Die Awo Lahn-Dill bietet nach dem Qualitätshandbuch Kindertagespflege und im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar auch in diesem Jahr wieder einen Kurs zur Qualifizierung an. In der ersten Jahreshälfte absolvierten die Teilnehmer 160 Unterrichtsstunden, 100 Selbstlerneinheiten, ein 40-stündiges Praktikum in einer Kindertagesstätte und ein 40-stündiges Praktikum in einer Kindertagespflegeeinrichtung.