B49 wird am Wochenende ab Lahnau komplett gesperrt

Wetzlar/Gießen. Auf der Bundesstraße 49 zwischen den Anschlussstellen Lahnau und Lahnfelddreieck bei Gießen beseitigt Hessen Mobil am kommenden Wochenende mehrere Schadstellen auf der Fahrbahn in Fahrtrichtungen Gießen. Das teilt die Behörde mit. Während dieser Bauarbeiten müsse die B49 zwischen der Anschlussstelle Lahnau und der Anschlussstelle Lahnfelddreieck zur B429 bei Gießen in Fahrtrichtungen Gießen gesperrt werden. Die Sperrung gilt demnach von Freitagabend, 8. September, circa 21 Uhr, bis Montagmorgen, 11. September, circa 5 Uhr. Der Verkehr in Fahrtrichtung Wetzlar/Limburg ist von der Sperrung nicht betroffen und kann die B49 weiterhin befahren.