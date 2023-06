Baumaßnahmen in Katzenfurt und Erdbach beendet

Wetzlar/Dillenburg. Die Baumaßnahmen in Katzenfurt und in Erdbach werden zum 19. Juni, beendet. Daher gelten am Montag, 19. Juni, wieder die regulären Fahrpläne der Linien 510 (Herborn-Breitscheid), 515 (Erdbach-Amdorf-Uckersdorf), 520 (Herborn-Driedorf) sowie Linie 206 (Greifenstein-Katzenfurt). Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.