Begegnungsreise mit Pfarrer Grieb nach Israel

Wetzlar/Dillenburg. Zu einer Begegnungsreise in Israel unter dem Motto „Auf der Suche nach Frieden und Heimat“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstein in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar und dem Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill in der Zeit von Ostermontag, 1. April, bis Samstag, 13. April 2024, ein. Eine intensive Begegnung mit der Natur, Kultur, Geschichte und Religion des Landes erwartet die Teilnehmenden. Besichtigungen in Galiläa, Bethlehem, Jerusalem und Tel Aviv gewähren bieten einen Einblick in die vielfältigen Herausforderungen des Landes.