Bei der Gartenarbeit Rücksicht auf brütende Vögel nehmen

Da ein vogelfreundlicher Heckenschnitt nur schwer umzusetzen ist, appelliert der Nabu an Gartenfreunde, aber auch an Gartenbauunternehmen, Pflegeschnitte generell nicht in der Hauptbrutzeit der Vögel von März bis Juni durchzuführen. „In diesem Zeitraum bieten Gebüsche einen optimalen Unterschlupf für Vögel, Säugetiere und Amphibien. Die Tiere ziehen dort ihren Nachwuchs groß, finden darin eine gute Versteckmöglichkeit und ziehen sich im frischen Grün auch mal zum Schlafen zurück“, erläutert Eppler.