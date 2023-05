Wetzlar/Dillenburg. Ein Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei findet am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in die August-Bebel-Halle, Wetzlar, Dammstraße 68 statt. Zusammen mit seinen 23 Städten und Gemeinden sowie den Ausländerbeiräten hat der Lahn-Dill-Kreis das Spendenprojekt „Benefiz in Wetzlar“ ins Leben gerufen. Dieses Benefizkonzert bietet eine musikalische Darbietung des Heeresmusikkorps aus Kassel sowie einen Austausch auf dem Podium mit Betroffenen und Helfenden. Ziel ist es, Spenden für die Erdbebenhilfe zu sammeln. Mit UNICEF hat das Projekt einen starken Spendenpartner.