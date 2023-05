Berufe im Justizdienst

Wetzlar/Dillenburg. Ein Karriereberater der Justizvollzugsverwaltung informiert am Donnerstag, 25. Mai, um 15 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Wetzlarer Arbeitsagentur in der Sophienstraße 19 über die Berufe im mittleren und gehobenen Justizdienst sowie zum Dualen Studium in der Justizvollzugsverwaltung. Er berichtet über Einstellungsvoraussetzungen sowie Bewerbungsverfahren und steht im Anschluss an die Veranstaltung für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.