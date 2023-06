Berufliche Entscheidungen gut und sicher treffen

Wetzlar/Dillenburg. In manchen Phasen des Erwerbslebens gilt es, weitreichende berufliche Entscheidungen zu treffen. Dies fällt nicht immer leicht. Florian Müller vom Team Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar informiert online am Donnerstag, 22. Juni, 17 Uhr, wie man Handlungsalternativen klug abwägt und gibt den Teilnehmenden passendes „Werkzeug“ an die Hand, das im individuellen Entscheidungsfindungsprozess unterstützen kann. Anmeldung zur kostenlosen Skype-Veranstaltung auf https://eveeno.com/105139167.