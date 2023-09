Berufschancen in einem IT-Beruf

Wetzlar/Dillenburg. Den Fachkräftemangel zur eigenen Chance machen, ist Thema einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 19. September, zwischen 10 und 13 Uhr, in der Agentur für Arbeit Dillenburg, Moritzstraße 17. Experten der IHK Lahn-Dill, eines heimischen IT-Betriebs und der Arbeitsagentur (Berufsberatung und Arbeitsvermittlung) informieren an diesem Vormittag über IT-Ausbildungsberufe, die in heimischen Betrieben ausgebildet werden. Dabei berichten sie, wie man die Berufsabschlüsse als Erstausbildung oder auch im Rahmen einer Umschulung erwerben kann und welche finanzielle Unterstützung dabei möglich ist. Zudem können die Teilnehmenden mit einer VR-Brille in die Welt dieser Berufe eintauchen und Auszubildende virtuell an ihren IT-Arbeitsplätzen begleiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.