Berufssprache erlernen und einen Job finden

„In der Diskussion über den Fachkräftemangel oder die Integration geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt sowie beim Übergang von der Schule in den Beruf wird immer wieder deutlich, dass Sprache – vor allem die jeweilige fachspezifische ‚Berufssprache‘ – zentral für die Arbeits- und Ausbildungsmarktintegration ist. BQS+ unterstützt Menschen, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Hessen teilnehmen, passgenau berufssprachlich auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit“, erläutert Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne).