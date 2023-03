Berufswegeplanung für Akademiker

Wetzlar/Dillenburg. Akademiker, die sich beruflich orientieren wollen, weist die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar auf eine digitale Veranstaltung der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) am Donnerstag, 9. März, 17 Uhr hin. Thematisiert wird, wie man sich vor dem Hintergrund von Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung oder Strukturwandel beruflich (neu)aufstellen kann, da viele Studiengänge nicht auf konkrete Berufe ausgerichtet sind. Aber auch nach langjähriger Berufserfahrung gilt es immer häufiger, neue Ideen für Tätigkeitsfelder zu entwickeln. Anmeldungen für die kostenlose Skype-Veranstaltung sind per E-Mail an Limburg-Wetzlar.BBiE@arbeitsagentur.de zu richten. Die Zugangsdaten werden unmittelbar vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.