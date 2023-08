Besonders schonend bei maximaler Präzesion

Wetzlar/Dillenburg. Das Mittelhessische Robotikzentrum am Klinikum Wetzlar lädt für Donnerstag, 7. September, um 17 Uhr zur Patientenveranstaltung „Roboterassistierte Chirurgie“ ein. Die Chefärzte der drei Fachdisziplinen – Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie, Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie und Gynäkologie und Geburtshilfe, Priv. Doz. Dr. Frank Ulrich, Dr. Victor Teodor Garlonta und Dr. Peter Stuzmann stellen die Einsatzmöglichkeiten und die Vorteile des sogenannten „OP-Roboter“ da Vinci® vor. Bereits seit drei Jahren werden am Klinikum Wetzlar Patienten damit erfolgreich operiert. Mit dem robotisch unterstützten da Vinci® Operationssystem sind Operationsabläufe sehr präzise. Das System verbessert die Behandlungsergebnisse für Patienten maßgeblich. Weitere Vorteile sind unter anderem: ein besseres kosmetisches Ergebnis, die schnellere Rückkehr in den Alltag, ein geringerer Schmerzmittelbedarf und ein kürzerer Krankenhausaufenthalt. Bei der Veranstaltung referieren die Chefärzte in Kurzvorträgen über das innovative System, dessen Einsatzgebiete und die Vorteile roboterassistierter Chirurgie. Die Besucher erhalten zudem die Gelegenheit, mit praktischen Übungen das eigene Geschick an einem da Vinci-Simulator unter Beweis zu stellen. Gemeinsam mit ihrem Ärzteteam stehen die Chefärzte für Fragen und Gespräche bereit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.