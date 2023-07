Bilderausstellung der Künstlergilde Herborn

Wetzlar/Dillenburg. Die IHK Lahn-Dill eröffnet den letzten Teil der Ausstellungsreihe „Formen & und Farben“ in Zusammenarbeit mit Künstler der Künstlergilde Herborn, deren Mitglieder präsentieren ihre Bilder zu dem Thema in unterschiedlichen Techniken in den Fluren der IHK in Dillenburg. Die Vernissage findet am Dienstag, 25. Juli, um 17 Uhr in die Räume der Kammer am Nebelsberg 1 in Dillenburg statt. Eröffnet wird die Veranstaltung von IHK-Vizepräsident Klaus-Achim Wendel, musikalisch von Florian Drolsbach am Piano. Um Anmeldung bei Tanja Winkler unter Telefon 02771-8421120 oder per E-Mail an winkler@lahndill.ihk.de wird gebeten. Ab dem Mittwoch, 26. Juli, kann die Ausstellung von Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten der IHK Lahn-Dill von 7.45 bis 16.30 Uhr besucht werden.