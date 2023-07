Bildungsfahrt nach Brüssel

Wetzlar/Dillenburg. Im Herbst haben junge Menschen die Möglichkeit, Europas Hauptstadt Brüssel zu entdecken. Das gemeinsame Angebot der Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises und des Jugendbildungswerkes Gießen richtet sich insbesondere an junge Menschen in Ausbildung und Beruf und kann als Bildungsurlaub angerechnet werden. Die Teilnehmenden können die Europäische Union (EU) und ihre Arbeit aus nächster Nähe kennenlernen und in die europäisch geprägte Stadt eintauchen. Neben Ausflügen in das EU-Parlament und einer Stadtführung stehen weitere interessante Freizeitaktivitäten, wie der Besuch des Mini-Europe oder des Atomiums, auf dem Programm.