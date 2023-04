Blitzermarathon in Mittelhessen: Hier wird geblitzt

Auch die mittelhessische Polizei macht an diesem Tag auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam. Zwischen 6 und 22 Uhr sollen Beamte in den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Wetterau und im Lahn-Dill-Kreis an knapp 40 Messstellen Temposünder erfassen. Insgesamt kommen in ganz Hessen 500 Polizisten und Mitarbeiter der Kommunen an knapp 200 Messstellen zum Einsatz.