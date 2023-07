Bürgersprechstunde mit Klaus-Peter Willsch

Wetzlar/Dillenburg. Der für den Wahlkreis zuständige Bundestagsabgeordnete der CDU, Klaus-Peter Willsch, bietet am Montag, 31. Juli, von 15 bis 17 Uhr, in der Kreisgeschäftsstelle der CDU Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24, in Wetzlar eine Bürgersprechstunde an. Alle Bürger können die Gelegenheit nutzen, um mit dem Abgeordneten über deren Anliegen ins Gespräch zu kommen. Konstruktive Hinweise und hilfreiche Ideen sind gesucht. Eine Anmeldung per E-Mail an klaus-peter.willsch.wk@bundestag.de oder per Telefon unter 06120-910051 ist zwingend erforderlich.