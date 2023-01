Bürgersprechstunde mit Priska Hinz

Wetzlar/Dillenburg. Die Landtagsabgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen Priska Hinz, lädt für Freitag, 27. Januar, von 15 bis 16 Uhr zur Bürgersprechstunde in ihr Regionalbüro, Weißadlergasse 9 ein. Wer sich über die Landespolitik informieren oder Priska Hinz ein Anliegen aus dem Lahn-Dill-Kreis mit nach Wiesbaden geben möchte, ist eingeladen. Um Anmeldung unter Telefon 06441-2100567 oder per E-Mail an p.hinz2@ltg.hessen.de wird gebeten.