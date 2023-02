Wetzlar/Dillenburg. Am Dienstag, 28. Februar, findet von 16 bis 17 Uhr die nächste Bürgersprechstunde mit Priska Hinz in ihrem Regionalbüro in Wetzlar, Weißadlergasse 9, statt. Priska Hinz beantwortet Fragen zur hessischen Landespolitik oder nimmt Anliegen und Anregungen der Bürger mit nach Wiesbaden. Um Anmeldung wird gebeten, per E-Mail an p.hinz2@ltg.hessen.de oder unter Telefon 06441-2100567.