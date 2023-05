Wetzlar/Dillenburg. Die Bürgersprechstunde mit der Landtagsabgeordneten Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen) findet am Freitag, 26. Mai, von 13 bis 14 Uhr im Haus der Vereine (Thielmann-Zimmer), Mühlbach 5-7 in Herborn statt. Um Anmeldung per E-Mail an p.hinz2@ltg.hessen.de oder unter Telefon 06441-2100567 wird gebeten.