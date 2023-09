CDU Lahn-Dill nominiert Carsten Braun als Landratskandidaten

Johannes Volkmann wurde einstimmig als Kandidat für das Amt des Kreisvorsitzenden nominiert. Der Vorstand will den aktuellen Vorsitzenden des Kreistags in Wetzlar beim Parteitag der CDU Lahn-Dill im Februar 2024 entsprechend zur Wahl vorschlagen. Der 26-Jährige habe sich in verschiedenen politischen Ämtern bewährt und werde die CDU Lahn-Dill mit frischem Elan und neuen Ideen in die Zukunft führen.