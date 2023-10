Cybersprechstunde der IHK Lahn-Dill

Wetzlar/Dillenburg. Rund 90 Prozent aller deutschen Unternehmen waren bereits Ziel von Cyber-Attacken. Wie man sich am besten schützen kann, erklärt IT-Sicherheitsexperte Michael Wiesner in der IHK-Cyber-Sprechstunde am Montag, 6. November von 14 bis 16 Uhr. In einem kostenlosen und persönlichen 15-minütigen Erstgespräch gibt es wertvolle Tipps, wie die Schutzmechanismen gegen Cyberangriffe im Unternehmen erhöht werden können. Eine Anmeldung ist erforderlich, Sicherheitsexperte Wiesner wird die Teilnehmer im genannten Zeitraum dann telefonisch kontaktieren. Anmeldungen bis zum 3. November bei Sylvia Bierwirt Telefon 06441-9448-1715, bierwirt@lahndill.ihk.de oder auf ihk.de/lahn-dill mit der Dokumentennummer 5500280.