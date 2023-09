Das Handwerk an Lahn und Dill spricht seine „Stifte“ frei

Groß dankte allen, die am Erfolg der jungen Leute beteiligt waren. „Ich gratuliere Ihnen zu der richtigen Entscheidung für das Handwerk, denn Sie halten heute Ihren Gesellenbrief in der Hand und haben in Zeiten von Fachkräftemangel eine rosige Zukunft vor sich“, schloss Groß. Er kam damit zum offiziellen Akt der Freisprechung, in deren Rahmen die Junggesellinnen und -gesellen symbolisch Bleistifte in die Luft warfen: zum einen als Entsorgung eines klassischen Ausbildungsutensils und zum anderen als Befreiung von der Bezeichnung „Stift“, die seit jeher für Lehrlinge gilt.