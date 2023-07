Das Mathematikum in Gießen hat eine neue Geschäftsführerin

Gießen. Elisabeth Maaß wird Geschäftsführerin des Gießener Mathematikums. Der Vorstand des Mitmach-Museums hat die 38-Jährige zum 1. Juli bestellt. Elisabeth Maaß kenne das Mathematikum in- und auswendig, erläutert sie in einer Pressemitteilung. Sie habe als studentische Betreuerin im Mathematikum gearbeitet, dann als Volontärin an der Gestaltung von Ausstellungen und museumspädagogischen Formaten mitgewirkt und habe seit vielen Jahren als Assistentin von Museumsgründer Albrecht Beutelspacher Erfahrung in der Leitung des Mathematikums gesammelt.