Was planen die Kommunen im Altkreis Wetzlar für 2023?

Ein neues Hallenbad in Hüttenberg, eine neue Kita in Aßlar, die Sanierung der Schnurgasse in Brandoberndorf, Seefest am Aartalsee oder beispielsweise die Verpachtung des Campingplatzes an der Ulmtalsperre in Greifenstein: 2023 steht in den Kommunen im Altkreis Wetzlar einiges auf dem Programm. (© Helga Peter, Anna-Lena Fischer, Dennis Weber, Helmut Serowy, Gert Heiland, Saskia Sonneborn-Stahl)