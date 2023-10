Den Arbeitsalltag trotz Beeinträchtigung kennenlernen

„Natürlich kann man nach einem Tag noch nicht viel sagen, es war auf alle Fälle sehr aufregend und hat Spaß gemacht“, berichtet Parnia, die ansonsten in der Stephanus Werkstatt der Diakonie Lahn-Dill beschäftigt ist. Mit ihr haben 30 Menschen mit Beeinträchtigungen im Lahn-Dill-Kreis am diesjährigen „DUODay“ teilgenommen und mit ihren jeweiligen Partnern in Betrieben und Verwaltungen den Arbeitstag verbracht.