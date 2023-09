Der Integrationspreis geht nach Hüttenberg, Dillenburg und Sinn

Das evangelische Dekanat an der Dill, der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder und die katholische Pfarrei „Zum Guten Hirten an der Dill“ laden einmal im Monat zum Spieltreff in Dillenburg ein. In den Sommermonaten entsteht so an jedem ersten Freitag des Monats ein „Pop-Up-Spielplatz“ auf dem Wilhelmsplatz für rund 150 bis 200 Gäste. Das Angebot schafft ein kultur- und generationenübergreifendes Miteinander mitten in der Stadt.