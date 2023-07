Der Lahn-Dill-Kreis beschlagnahmt immer mehr Tiere

Katzen im Wetzlarer Tierheim - der Lahn-Dill-Kreis ist bei der Unterbringung von beschlagnahmten Haustieren auf die Heime in Wetzlar und Dillenburg angewiesen. (© Tanja Freudenmann)

Ein verbindlicher Zuschuss an die Tierheime in Wetzlar und Dillenburg, die die Haustiere aufnehmen, scheitert jedoch an fehlenden Verträgen. Es bleibt bei der freiwilligen Zahlung.